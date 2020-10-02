В следующем году город уделит особое внимание благоустройству спальных районов, – Игорь Терехов (РЕДПОСТ)

Бюджет будет пересматриваться в сторону увеличения средств на ремонт внутрикварталок и обустройство придомовых территорий.
О планах муниципалитета относительно дальнейшего развития Харькова первый вице-мэр Игорь Терехов рассказал на встрече с коллективом предприятия «Красная звезда».
По его словам, на следующий год выделили сразу несколько стратегических направлений.
«Если говорить о планах, то, конечно, в следующем году огромное внимание нам нужно уделять спальным районам, внутриквартальным дорогам, тротуарам и комфортному обустройству придомовой территории именно в спальных районах города Харькова. При формировании бюджета, конечно, мы сместим акценты и будем акцентировать свое внимание и, соответственно, финансы городского бюджета именно на эти цели», – сказал Игорь Терехов.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
влажность:
давление:
ветер: