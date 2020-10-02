02.10.2020 10:27

В следующем году город уделит особое внимание благоустройству спальных районов, – Игорь Терехов (РЕДПОСТ)

Бюджет будет пересматриваться в сторону увеличения средств на ремонт внутрикварталок и обустройство придомовых территорий.



// РЕДПОСТ

О планах муниципалитета относительно дальнейшего развития Харькова первый вице-мэр Игорь Терехов рассказал на встрече с коллективом предприятия «Красная звезда».



По его словам, на следующий год выделили сразу несколько стратегических направлений.



«Если говорить о планах, то, конечно, в следующем году огромное внимание нам нужно уделять спальным районам, внутриквартальным дорогам, тротуарам и комфортному обустройству придомовой территории именно в спальных районах города Харькова. При формировании бюджета, конечно, мы сместим акценты и будем акцентировать свое внимание и, соответственно, финансы городского бюджета именно на эти цели», – сказал Игорь Терехов.



