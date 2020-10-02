02.10.2020 08:32

Где в Харькове не будет воды 2 октября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 20:00 2 октября.



Киевский район:

ул. Гоголя, 2, ул. Чернышевская, 10 до 20:00 2 октября;

ул. Чернышевская, 25 до 20:30 2 октября.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 21 (п. №6, стояк) до 17:00 2 октября.



Новобаварский район:

ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 2 октября.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 176 (кор. п. №6, стояк) до 20:00 2 октября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 135-а (п. №12, стояк) до 20:00 2 октября.



Холодногорский район:

ул. Славянская, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 2 октября.



Шевченковский район:

ул. Целиноградская, 50-а,б, ул. Малоджанкойская, 3, ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Новгородская, 8, ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 195-д (п. №2), ул. 23 Августа, 49-б (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 2 октября.