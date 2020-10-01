Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 30 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 353, ул. Дружбы Народов, 279, ул. Сергеевская, 8-а, ул. Маршала Батицкого, 13, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19, ул. Амосова, 56, ул. Луи Пастера, 2, ул. Энергетическая, 2, ул. Лукьяновская, 22, ул. Минская, 53, ул. 23. Августа, 31-а, ул.Новопрудная, 9-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажность:
давление:
ветер: