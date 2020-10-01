Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
01.10.2020  11:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 30 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 353, ул. Дружбы Народов, 279, ул. Сергеевская, 8-а, ул. Маршала Батицкого, 13, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19, ул. Амосова, 56, ул. Луи Пастера, 2, ул. Энергетическая, 2, ул. Лукьяновская, 22, ул. Минская, 53, ул. 23. Августа, 31-а, ул.Новопрудная, 9-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 октября. Список адресов (Харьковводоканал) 30.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал) 30.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 