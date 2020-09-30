Пострадавший от пожара дом на улице Конторской приводят в порядок (Горсовет)

Харьковские коммунальщики занимаются устранением последствий пожара, который произошел на ул. Конторской, 18.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
В последний день сентября небо в Харькове будет покрыто облаками. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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