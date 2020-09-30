30.09.2020 18:59

Пострадавший от пожара дом на улице Конторской приводят в порядок (Горсовет)

Харьковские коммунальщики занимаются устранением последствий пожара, который произошел на ул. Конторской, 18.



//city.kharkov.ua

В настоящее время выполняется очистка дома и придомовой территории от мусора. Одновременно завозятся строительные материалы для обустройства временной кровли. Также Департамент жилищного хозяйства разрабатывает проект по восстановлению поврежденных конструктивов дома.

Все владельцы квартир по ул. Конторской, 18 написали заявления на получение материальной помощи на имя городского головы Геннадия Кернеса. Одна семья временно переселена в социальную гостиницу.

Газоснабжение, электроснабжение, холодная вода и водоотведение жилого дома временно отключены. На время ремонта дома электричество подключено по временной схеме. Все услуги будут возобновлены после восстановления конструктивов дома в полном объеме.

Напомним, в ночь на 25 сентября в жилом доме на ул. Конторской, 18 произошел масштабный пожар, в результате которого погибли два человека. Возгорание тушили 56 спасателей и 16 единиц техники.