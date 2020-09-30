Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Шишковская, 16, ул. Гоголя, 2, ул. Амосова, 40, ул. Маршала Рыбалко, 11-а, просп. Любови Малой (Постышева), 9, ул. Сериковская/ул. Кокчетавская, ул. Рудаковская, 31-а, ул. Минская, 55, пер. 1-й Орский, 21, ул. 23 Августа, 8, ул. Динамовская, 3, ул. Отакара Яроша, 23-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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