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30.09.2020  11:05   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 29 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шишковская, 16, ул. Гоголя, 2, ул. Амосова, 40, ул. Маршала Рыбалко, 11-а, просп. Любови Малой (Постышева), 9, ул. Сериковская/ул. Кокчетавская, ул. Рудаковская, 31-а, ул. Минская, 55, пер. 1-й Орский, 21, ул. 23 Августа, 8, ул. Динамовская, 3, ул. Отакара Яроша, 23-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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