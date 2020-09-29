29.09.2020 10:17

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 28 сентября было устранено 14 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 28/30, ул. Вологодского/ул. Сагайдачного, пр. Жуковского, 13-15, ул. Пушкинская, 87, ул. Амосова, 9-а, ул. Архангельская, 32, ул. Целиноградская, 50-б, пр. Победы, 66-а, ул. Исполкомовская, 28, пер. Основянский, 12, ул. Фонвизина, 25, ул. Полтавский Шлях, 42, пр. Победы, 72-а, ул. Целиноградская, 50-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.