Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 28 сентября было устранено 14 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 28/30, ул. Вологодского/ул. Сагайдачного, пр. Жуковского, 13-15, ул. Пушкинская, 87, ул. Амосова, 9-а, ул. Архангельская, 32, ул. Целиноградская, 50-б, пр. Победы, 66-а, ул. Исполкомовская, 28, пер. Основянский, 12, ул. Фонвизина, 25, ул. Полтавский Шлях, 42, пр. Победы, 72-а, ул. Целиноградская, 50-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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