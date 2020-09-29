29.09.2020 09:04

Где в Харькове не будет воды 29 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 29 сентября.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256 до 20:00 29 сентября.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 29 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №14) до 20:00 29 сентября.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 29 сентября.



Шевченковский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7, пр. Победы, 66 (п. №2), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с) до 20:00 29 сентября.