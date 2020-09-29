Где в Харькове не будет воды 29 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 29 сентября.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 256 до 20:00 29 сентября.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 29 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №14) до 20:00 29 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 29 сентября.
Шевченковский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7, пр. Победы, 66 (п. №2), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с) до 20:00 29 сентября.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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