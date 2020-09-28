Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 27 сентября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Механизаторов, ул. Сумская, 88, ул. Маршала Бажанова, 11, ул. Алчевских (Артема), 23, ул. Чернышевская, 6, ул. Гоголя, 5, б-р Профсоюзный, 84, б-р Профсоюзный, 64, пер. Валерьяновский/ул. Основянская, ул. Плехановская, 135/139, ул. Революции 1905г., 19-а, ул. Кашубы, 6, просп. Людвига Свободы, 48-в, ул. Пржевальского, 17, просп. Победы, 68-г, пер. Классический, 6.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
влажность:
давление:
ветер: