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28.09.2020  11:31   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 27 сентября было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Механизаторов, ул. Сумская, 88, ул. Маршала Бажанова, 11, ул. Алчевских (Артема), 23, ул. Чернышевская, 6, ул. Гоголя, 5, б-р Профсоюзный, 84, б-р Профсоюзный, 64, пер. Валерьяновский/ул. Основянская, ул. Плехановская, 135/139, ул. Революции 1905г., 19-а, ул. Кашубы, 6, просп. Людвига Свободы, 48-в, ул. Пржевальского, 17, просп. Победы, 68-г, пер. Классический, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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