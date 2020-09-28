В Харькове открыли первый в стране Стоматологический сквер (Горсовет)

Сквер, посвященный стоматологии, открыли в Индустриальном районе.
В сквере есть озеро с витаминами, инсталляции в виде зубов, забной феи, зубной пасты.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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