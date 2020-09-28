28.09.2020 11:15

В Харькове открыли первый в стране Стоматологический сквер (Горсовет)

Сквер, посвященный стоматологии, открыли в Индустриальном районе.



// city.kharkov.ua

В сквере есть озеро с витаминами, инсталляции в виде зубов, забной феи, зубной пасты.

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, в Украине и даже других странах подобных мест отдыха, посвященным стоматологии, нет. По его словам, это результат успешной работы городской программы благоустройства, которая обязательно будет продолжена.

«Безусловно, мы продолжим приводить в порядок наши дворы, детские, спортивные площадки. Результаты вы видите. Также есть планы по благоустройству на Рогани, в микрорайоне «Солнечный» и других местах», - сказал директор департамента.