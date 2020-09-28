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28.09.2020  11:15   

В Харькове открыли первый в стране Стоматологический сквер (Горсовет)

Сквер, посвященный стоматологии, открыли в Индустриальном районе.


// city.kharkov.ua

В сквере есть озеро с витаминами, инсталляции в виде зубов, забной феи, зубной пасты. 

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, в Украине и даже других странах подобных мест отдыха, посвященным стоматологии, нет. По его словам, это результат успешной работы городской программы благоустройства, которая обязательно будет продолжена.
 
«Безусловно, мы продолжим приводить в порядок наши дворы, детские, спортивные площадки. Результаты вы видите. Также есть планы по благоустройству на Рогани, в микрорайоне «Солнечный» и других местах», - сказал директор департамента.

В честь открытия Стоматологического сквера всем, кто принимал участие в его создании, вручили грамоты Харьковского городского совета, Департамента жилищного хозяйства и Администрации Индустриального района.

Председатель администрации района Ольга Вельможная поблагодарила рабочих. 

«Хочу пожелать, чтобы все, что делается руками дворовых робочих, творческими людьми, жителями, обязательно сохранялось. Спасибо всем, кто принимал участие в оформлении этого сквера и преображает наш район», - отметила Ольга Вельможная.


 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  сквер, харьков
 
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