25.09.2020 12:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 24 сентября было устранено 13 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 136, ул. Астрономическая, 35-а, Салтовское шоссе, 155/93, ул. Академика Павлова, 46, проезд Коммунальный, 16, пос. Победа 2, 9 (пер. Ячменный), ул. Малогончаровская, 1-а, ул. Коновалова, 106, ул. Ковтуна, 5, ул. Полтавский Шлях, 152-б, ул. Нежинская, 4, пр. Победы, 52, въезд Армейский, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.