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25.09.2020  12:02   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 24 сентября было устранено 13 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 136, ул. Астрономическая, 35-а, Салтовское шоссе, 155/93, ул. Академика Павлова, 46, проезд Коммунальный, 16, пос. Победа 2, 9 (пер. Ячменный), ул. Малогончаровская, 1-а, ул. Коновалова, 106, ул. Ковтуна, 5, ул. Полтавский Шлях, 152-б, ул. Нежинская, 4, пр. Победы, 52, въезд Армейский, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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