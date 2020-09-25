Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 24 сентября было устранено 13 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 136, ул. Астрономическая, 35-а, Салтовское шоссе, 155/93, ул. Академика Павлова, 46, проезд Коммунальный, 16, пос. Победа 2, 9 (пер. Ячменный), ул. Малогончаровская, 1-а, ул. Коновалова, 106, ул. Ковтуна, 5, ул. Полтавский Шлях, 152-б, ул. Нежинская, 4, пр. Победы, 52, въезд Армейский, 5.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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