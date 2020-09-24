24.09.2020 11:00

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 23 сентября было устранено 11 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Чернышевская, 38, пр. Тракторостроителей, 96, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Олимпийская, 15, ул. Краснодарская, 13, пр. Ново-Баварский (Ильича), 90, пер. Плетневский, 5, ул. Минская/ул. Юрия Шевелева (Красного Летчика), пер. 1-й Орский, 3-7, пр. Людвига Свободы, 40, ул. Мирная, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.