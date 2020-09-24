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24.09.2020  11:00   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 23 сентября было устранено 11 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Чернышевская, 38, пр. Тракторостроителей, 96, ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Олимпийская, 15, ул. Краснодарская, 13, пр. Ново-Баварский (Ильича), 90, пер. Плетневский, 5, ул. Минская/ул. Юрия Шевелева (Красного Летчика), пер. 1-й Орский, 3-7, пр. Людвига Свободы, 40, ул. Мирная, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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