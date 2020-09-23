23.09.2020 13:40

ФОТО: В Холодногорском районе перекладывают сети холодного водоснабжения (Харьковводоканал)

Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают перекладку технически изношенных сетей холодного водоснабжения в Холодногорском районе.



//vodokanal.kharkov.ua

Уже переложили около 600 метров технически изношенных сетей холодного водоснабжения, сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Холодногорского района комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Александр Сирко.

«В настоящее время работы ведутся по улице Самодеятельной, 4, где проводится замена сетей холодного водоснабжения диаметром 315 мм, протяженностью 150 метров. Перекладку проводим методом санации и открытым способом. Меняем старые стальные трубы на новые полиэтиленовые, срок службы которых составляет более 50 лет. В ходе ремонта на сетях также устанавливается новая запорная арматура. На период проведения работ водоснабжение в домах не отключается», - отметил Александр Сирко.

Начальник службы наружных водопроводных сетей Холодногорского района сообщил, что в октябре запланированы также работы по замене участка технически изношенных сетей холодного водоснабжения по улице Большой Панасовской.

Отметим, в этом году бригадами КП «Харьковводоканал» уже выполнена перекладка 18 километров водопроводных сетей.