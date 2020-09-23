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23.09.2020  12:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 22 сентября было устранено 22 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Пирогова, 8, ул. Механизаиторов, 3, ул. Тархова, 13, ул. Гвардейцев Широнинцев, 111, ул. Академика Павлова, 319, ул. Гвардейцев Широнинцев, 40, ул. Академика Павлова, 305-307, ул. Ивана Камышева, 31, б-р Юрьева, 13, пос. Кулиничи (все улицы, ул. Ткачевская,29), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, ул. Фигнера, 17, пер. Плехановский, 3, ул. Зерновая, 53-а, ул. Танкопия, 16, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 27-а, ул. Большая Панасовская (Котлова), 161, ул. Нежинская, 4, ул. Фронтовая, 3, ул. Тобольская, 41.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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