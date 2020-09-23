Где в Харькове не будет воды 22 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 сентября.
Киевский район:
ул. Ямская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1), 5-г (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 229 (п. №6) до 20:00 23 сентября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк) до 20:00 23 сентября.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 35 (стояк) до 20:00 23 сентября.
Новобаварский район:
ул. Клавдии Шульженко (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), пер. Константина Калинина (Калинина 2-й в-д) (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 23 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3) до 20:00 23 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23 сентября.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №3) до 20:00 23 сентября.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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