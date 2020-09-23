23.09.2020 09:02

Где в Харькове не будет воды 22 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23 сентября.



Киевский район:

ул. Ямская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1), 5-г (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 229 (п. №6) до 20:00 23 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк) до 20:00 23 сентября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 35 (стояк) до 20:00 23 сентября.



Новобаварский район:

ул. Клавдии Шульженко (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), пер. Константина Калинина (Калинина 2-й в-д) (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 23 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3) до 20:00 23 сентября.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23 сентября.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №3) до 20:00 23 сентября.