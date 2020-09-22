Главная Новости ЖКХ «Харьковводоканал» заменил более 16 километров сетей водоснабжения (Горсовет)
22.09.2020  17:19   

«Харьковводоканал» заменил более 16 километров сетей водоснабжения (Горсовет)

Более 16 километров технически изношенных сетей холодного водоснабжения было заменено с начала 2020 года в Харькове.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 22 сентября 2020 года, сообщил начальник участка по перекладке и санации водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Нияз Ахмедов.
 
По его словам, замена сетей холодного водоснабжения проводится во всех районах города. Работы выполняют таким образом, чтобы сократить время отсутствия водоснабжения у харьковчан.
 
«Сейчас завершаем перекладку участка по проспекту Победы, 59. Здесь заменили часть трубопровода и провели аварийно-восстановительные работы на насосной станции. Мы применяем современные методы, которые позволяют заменять участки аварийных водопроводных сетей без разрушения городской инфраструктуры, а также значительно сокращают расходы на ремонт сетей и восстановление дорожного покрытия», - отметил Нияз Ахмедов.
 
Как сообщили на предприятии, всего до конца года 2020 года «Харьковводоканал» планирует заменить более 25 км сетей холодного водоснабжения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, замена труб, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Общество «Харківводоканал» закликає містян сплатити за отримані послуги 27.08 ЖКХ АМКУ подозревает «Харьковводоканал» в злоупотреблении монополией 17.08 ЖКХ У житловому будинку на Салтівці замінюють трубопровід
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 