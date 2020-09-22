22.09.2020 17:19

«Харьковводоканал» заменил более 16 километров сетей водоснабжения (Горсовет)

Более 16 километров технически изношенных сетей холодного водоснабжения было заменено с начала 2020 года в Харькове.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 сентября 2020 года, сообщил начальник участка по перекладке и санации водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Нияз Ахмедов.

По его словам, замена сетей холодного водоснабжения проводится во всех районах города. Работы выполняют таким образом, чтобы сократить время отсутствия водоснабжения у харьковчан.

«Сейчас завершаем перекладку участка по проспекту Победы, 59. Здесь заменили часть трубопровода и провели аварийно-восстановительные работы на насосной станции. Мы применяем современные методы, которые позволяют заменять участки аварийных водопроводных сетей без разрушения городской инфраструктуры, а также значительно сокращают расходы на ремонт сетей и восстановление дорожного покрытия», - отметил Нияз Ахмедов.

Как сообщили на предприятии, всего до конца года 2020 года «Харьковводоканал» планирует заменить более 25 км сетей холодного водоснабжения.