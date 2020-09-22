Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 21 сентября было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мира, 94, ул. Саперная, 10-а, пер. Шосткинский, 8, Салтовское шоссе, 147, пер. 1-й Истоминский, 23, ул. Республиканская (Коммуны), 20, ул. Кибальчича, 27-29, ул. Коксовая, 53 (пер. 1-й Радиотехнический), пер. 1-й Истоминский, 32-а, ул. Сидоренковская, 58, ул. Алексеевская, 28, Белгородское шоссе (детский лагерь «Лесная сказка»), ул. Минская, 51, ул. Сумская, 81, ул. Архитекторов, 24, пр. Победы, 61, пр. Людвига Свободы, 34.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
влажность:
давление:
ветер: