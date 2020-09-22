Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 22 сентября Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 сентября (РЕДПОСТ) Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.