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22.09.2020  08:55   

Где в Харькове не будет воды 22 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пер. Северный, 5 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 47 (п. №2, стояк) до 20:00 22 сентября.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №2, стояк) до 18:00 22 сентября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 20:00 22 сентября.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 22 сентября.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 129 (п. №1, стояк) до 20:00 22 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 22 сентября.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22 сентября.

Шевченковский район:
ул. Данилевского, 18, 20, 22, пр. Победы, 65-б (п. №2) до 17:00 22 сентября;
ул. Клочковская, 197 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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