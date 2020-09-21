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21.09.2020  12:36   

В Ковшаровке на сутки отключат газ (Харьковгаз)

Доставка газа потребителям с. Ковшаровка будет приостановлена на время проведения регламентных работ на газораспределительных сетях в Купянском районе.


//kh.104.ua

23 сентября в пгт Ковшаровка Купянского района АО «Харьковгаз» выполнит работы по демонтажу газовых колодцев, расположенных на газопроводах низкого давления.

На время проведения работ будет временно прекращена доставка газа потребителям в пгт Ковшаровка, микрорайон-1.

Восстановление газоснабжения запланировано с 24 сентября.  Для безопасного пуска газа АО «Харьковгаз» просит клиентов обеспечить доступ специалистов компании к газовому оборудованию.

Источник:   АО "Харьковгаз"
 Тэги:  газ, отключение, ремонт, харьковгаз, харьков
 
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