21.09.2020 12:36

В Ковшаровке на сутки отключат газ (Харьковгаз)

Доставка газа потребителям с. Ковшаровка будет приостановлена на время проведения регламентных работ на газораспределительных сетях в Купянском районе.



//kh.104.ua

23 сентября в пгт Ковшаровка Купянского района АО «Харьковгаз» выполнит работы по демонтажу газовых колодцев, расположенных на газопроводах низкого давления.

На время проведения работ будет временно прекращена доставка газа потребителям в пгт Ковшаровка, микрорайон-1.

Восстановление газоснабжения запланировано с 24 сентября. Для безопасного пуска газа АО «Харьковгаз» просит клиентов обеспечить доступ специалистов компании к газовому оборудованию.