В Ковшаровке на сутки отключат газ (Харьковгаз)

Доставка газа потребителям с. Ковшаровка будет приостановлена на время проведения регламентных работ на газораспределительных сетях в Купянском районе.
23 сентября в пгт Ковшаровка Купянского района АО «Харьковгаз» выполнит работы по демонтажу газовых колодцев, расположенных на газопроводах низкого давления.
На время проведения работ будет временно прекращена доставка газа потребителям в пгт Ковшаровка, микрорайон-1.
Восстановление газоснабжения запланировано с 24 сентября. Для безопасного пуска газа АО «Харьковгаз» просит клиентов обеспечить доступ специалистов компании к газовому оборудованию.
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