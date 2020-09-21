21.09.2020 10:57

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 20 сентября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Астрономическая, 37, ул. Ольгинская, 37, просп. Тракторостроителей, 94, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68, ул. Спартака, 12, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, ул. Коростельская, 36, ул. Биологическая, 1-б, пер. Анадырский, 1, просп. Людвига Свободы, 20, ул. Юрия Шевелёва (Красного Летчика), 58, ул. Веснина (р-н Лето-парка).

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.