Где в Харькове не будет воды 20 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пер. Северный, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 20 сентября.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 20:00 20 сентября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 19 (п. №3, стояк), ул. Фисановича, 16/12 (п. №2), ул. Халтурина, 57 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 17:00 20 сентября.; пер. Белостокский, 10 (п. №1) до 20:00 20 сентября.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 20 сентября.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13, ул. Коростельская (ч/с), ул. Цементная (ч/с), Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 57/59 (стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 129 (п. №1, стояк) до 20:00 20 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 20 сентября;
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 21 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №5, стояк), пер. Борзый, 5 (п. №1) до 20:00 20 сентября;
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк) до 20:00 21 сентября;
ул. Полтавский Шлях, 128 (п. №3) до 20:00 20 сентября.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 20 сентября;
ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 21 сентября.
Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
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