18.09.2020 09:59

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 17 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Гвардейцев Широнинцев, 83/26, ул. Гарибальди, 8, ул. Козюлинская, 30, ул. Новомосковская, 9, пр. Победы, 55-г, пр. Гагарина, 211, ул. Самодеятельная, 6, пр. Победы, 66-а, ул. Саржинская/пер. Минский, пр. Победы, 77-б, ул. Тобольская, 33.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.