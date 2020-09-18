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18.09.2020  09:59   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 17 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Гвардейцев Широнинцев, 83/26, ул. Гарибальди, 8, ул. Козюлинская, 30, ул. Новомосковская, 9, пр. Победы, 55-г, пр. Гагарина, 211, ул. Самодеятельная, 6, пр. Победы, 66-а, ул. Саржинская/пер. Минский, пр. Победы, 77-б, ул. Тобольская, 33.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, отключение, порыв, ремонт труб
 
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