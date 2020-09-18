Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 17 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Гвардейцев Широнинцев, 83/26, ул. Гарибальди, 8, ул. Козюлинская, 30, ул. Новомосковская, 9, пр. Победы, 55-г, пр. Гагарина, 211, ул. Самодеятельная, 6, пр. Победы, 66-а, ул. Саржинская/пер. Минский, пр. Победы, 77-б, ул. Тобольская, 33.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажность:
давление:
ветер: