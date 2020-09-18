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18.09.2020  09:23   

В селе под Харьковом отключили газ (Харьковгаз)

АО «Харьковгаз» выполняет ремонтные работы на газопроводе в с. Яковлевка Харьковского района.


//kh.104.ua

При обследовании газовых сетей в с. Яковлевка Харьковского района специалистами АО "Харьковгаз" обнаружена утечка газа на газопроводе среднего давления. Газопровод диаметром 159 мм эксплуатируется почти 40 лет.

На время ремонта служба прекратила доставку газа 198 потребителям - жителям села.

Восстановление газоснабжения запланировано на 18 сентября с 14:00.

Для безопасного пуска газа АО «Харьковгаз» просит клиентов обеспечить доступ специалистов компании к газовому оборудованию.

Источник:   АО "Харьковгаз"
 Тэги:  газ, утечка, ремонт, харьковгаз, харьков
 
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