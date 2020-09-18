В селе под Харьковом отключили газ (Харьковгаз)

АО «Харьковгаз» выполняет ремонтные работы на газопроводе в с. Яковлевка Харьковского района.
При обследовании газовых сетей в с. Яковлевка Харьковского района специалистами АО "Харьковгаз" обнаружена утечка газа на газопроводе среднего давления. Газопровод диаметром 159 мм эксплуатируется почти 40 лет.
На время ремонта служба прекратила доставку газа 198 потребителям - жителям села.
Восстановление газоснабжения запланировано на 18 сентября с 14:00.
Для безопасного пуска газа АО «Харьковгаз» просит клиентов обеспечить доступ специалистов компании к газовому оборудованию.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажность:
давление:
ветер: