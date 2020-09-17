Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 16 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 303, ул. Зубарева, 27-а, ул. Гоголя, 5, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 207, пр. Московский, 85, пер. Адыгейский, 13, ул. Сержантская, 25, пр. Любови Малой (Постышева), 16, ул. Грековская, 102, пер. Соляниковский, 4, ул. Большая Панасовская (Котлова), 185, ул. Деревянко, 1-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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