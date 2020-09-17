Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 17 сентября Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 сентября (РЕДПОСТ) Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.