Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)
17.09.2020  10:47   

Как коммунальщики ликвидируют порывы (Харьковводоканал)

За 16 сентября было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 303, ул. Зубарева, 27-а, ул. Гоголя, 5, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 207, пр. Московский, 85, пер. Адыгейский, 13, ул. Сержантская, 25, пр. Любови Малой (Постышева), 16, ул. Грековская, 102, пер. Соляниковский, 4, ул. Большая Панасовская (Котлова), 185, ул. Деревянко, 1-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов (Харьковводоканал) 16.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 сентября. Список адресов (КП «Харьковводоканал») 15.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 