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17.09.2020  08:56   

Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов (Харьковводоканал)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 316 (п. №2, стояк), пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 18 (п. №1), ул. Хотомлянская (пос. Затишье), 28 до 20:00 17 сентября.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 17 сентября., ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Арктическая (ч/с) до 20:00 17 сентября.

Московский район:
ул. Фисановича, 16/12 (п. №2), ул. Спортивная, 16 (п. №1) до 20:00 17 сентября;
ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 17:00 17 сентября;
ул. Валентиновская (Блюхера), 24, пр. Тракторостроителей, 67 (п. №4, стояк) до 20:00 17 сентября.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 17-а (п. №2) до 20:00 17 сентября.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 17 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 17 сентября.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 28, 30, 32, пр. Победы, 51 ,55-в, пр. Людвига Свободы, 59-а,б, ул. Тобольская, 33, ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 24 (п. №4,) до 20:00 17 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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