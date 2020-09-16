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16.09.2020  08:29   

Где в Харькове не будет воды 16 сентября. Список адресов (КП «Харьковводоканал»)

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3-4), ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 17 сентября.

Московский район:
пр. Московский, 85, 89, ул. Леся Сердюка, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 16 сентября.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2-3), ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.

Основянский район:
ул. Достоевского, 2 (п. №2), 22-в (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 38-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 16 сентября.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.

Шевченковский район:
ул. Тобольская, 33, ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №4, стояк) до 20:00 16 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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