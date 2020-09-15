Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 сентября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 145, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74, ул. Танкопия, 9/23, ул. Роганская, 147, ул. Карьерная, 2, ул. Коновалова, 66, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 27-а, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, пр. Победы, 57, пер. Речной, 19, ул. Роганская, 190, ул. Клочковская/Окружная дорога, ул. Динамовская, 3.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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