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15.09.2020  10:52   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 сентября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 145, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74, ул. Танкопия, 9/23, ул. Роганская, 147, ул. Карьерная, 2, ул. Коновалова, 66, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 27-а, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, пр. Победы, 57, пер. Речной, 19, ул. Роганская, 190, ул. Клочковская/Окружная дорога, ул. Динамовская, 3.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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