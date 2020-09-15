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15.09.2020  08:33   

Где в Харькове не будет воды 15 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 15 сентября.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 16 сентября.

Немышлянский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 56/3 (п. №2, стояк) до 20:00 15 сентября.

Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 22, пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2,3), ул. Радиотехническая (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №6), ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 15 сентября.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 15 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (стояк), ул. Садово-Парковая, 2 (п. №6, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк), ул. Плехановская, 73 (п. №6) до 20:00 15 сентября.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15 сентября.

Шевченковский район:
ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 6 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №7, стояк) до 20:00 15 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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