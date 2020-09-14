Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 сентября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 147, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Василия Стуса (Механизаторская), 6, ул. Пожарского, 2, пер. Яблочкина, 8, пер. Метизный, 14, ул. Кибальчича, 18, ул. Большая Панасовская (Котлова), 161, пр. Победы, 50-б, пр. Людвига Свободы, 46-в, ул. Клочковская, 191, ул. Новгородская, 49.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
влажность:
давление:
ветер: