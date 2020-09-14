Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
14.09.2020  11:53   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 сентября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 147, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Василия Стуса (Механизаторская), 6, ул. Пожарского, 2, пер. Яблочкина, 8, пер. Метизный, 14, ул. Кибальчича, 18, ул. Большая Панасовская (Котлова), 161, пр. Победы, 50-б, пр. Людвига Свободы, 46-в, ул. Клочковская, 191, ул. Новгородская, 49.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 сентября. Список адресов 13.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 сентября. Список адресов 11.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 