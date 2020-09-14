14.09.2020 11:53

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 сентября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 147, пр. Тракторостроителей, 65, ул. Василия Стуса (Механизаторская), 6, ул. Пожарского, 2, пер. Яблочкина, 8, пер. Метизный, 14, ул. Кибальчича, 18, ул. Большая Панасовская (Котлова), 161, пр. Победы, 50-б, пр. Людвига Свободы, 46-в, ул. Клочковская, 191, ул. Новгородская, 49.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.