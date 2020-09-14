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14.09.2020  08:43   

Где в Харькове не будет воды 14 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 17:00 14.09.20 г;
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (стояк), ул. Героев Труда, 33-д (стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 22, ул. Архангельская, 10-а (п. №2) до 20:00 13.09.20 г.; ул. Полтавский Шлях, 33 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №3), ул. Власенко, 22 (п. №6) до 20:00 14.09.20 г.

Холодногорский район:
ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №8, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №1, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Шевченковский район:
ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая(Завода Комсомолец), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 22, 24, 26, 30, 36, 36-а, 37, ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 7, ул. Культуры, 6 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №3, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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