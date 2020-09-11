У Харкові відремонтують 2,5 тисячі під'їздів

Близько 2,5 тис. під'їздів та 3 тис. вхідних груп будуть відремонтовані у Харкові цього року.
Про це на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності Харківської міської ради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.
За його словами, із запланованих робіт виконано більше половини.
«Ремонт під'їздів і вхідних груп проведено на рівні 70%. Тобто, до кінця року план буде виконаний. Тут ніяких побоювань у нас немає», - зазначив директор департаменту.
Також, за його словами, на сьогоднішній день у місті з різних причин не працюють всього 29 ліфтів з 6800. Усі вони знаходяться в ремонті
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
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