11.09.2020 12:06

У Харкові відремонтують 2,5 тисячі під'їздів

Близько 2,5 тис. під'їздів та 3 тис. вхідних груп будуть відремонтовані у Харкові цього року.



// city.kharkov.ua

Про це на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності Харківської міської ради повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков.

За його словами, із запланованих робіт виконано більше половини.



«Ремонт під'їздів і вхідних груп проведено на рівні 70%. Тобто, до кінця року план буде виконаний. Тут ніяких побоювань у нас немає», - зазначив директор департаменту.



Також, за його словами, на сьогоднішній день у місті з різних причин не працюють всього 29 ліфтів з 6800. Усі вони знаходяться в ремонті