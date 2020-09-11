Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 сентября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Метростроителей, 5, ул. Баркалова (Тельмана), 14, ул. Архитекторов, 40, ул. Гагарина (Песочин), 9, ул. Архитекторов, 28 (п. №3), ул. Сидоренковская/ул. Саратовская, ул. Лагерная, 71/1, пр. Победы, 61, ул. Архитекторов, 40, ул. Клочковская, 117.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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