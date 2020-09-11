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11.09.2020  10:43   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 сентября было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 58, ул. Метростроителей, 5, ул. Баркалова (Тельмана), 14, ул. Архитекторов, 40, ул. Гагарина (Песочин), 9, ул. Архитекторов, 28 (п. №3), ул. Сидоренковская/ул. Саратовская, ул. Лагерная, 71/1, пр. Победы, 61, ул. Архитекторов, 40, ул. Клочковская, 117.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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