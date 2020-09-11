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11.09.2020  08:40   

Где в Харькове не будет воды 11 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12 (п. №12, стояк), пл. Конституции, 20 до 20:00 11 сентября.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10 сентября;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), 24-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк) до 20:00 11 сентября.

Новобаварский район:
ул. Семинарская (Володарского), 26, ул. Кибальчича, 18, 20, ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 11 сентября.
ул. Болгарская, 14 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 33 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2) до 20:00 11 сентября.

Основянский район:
ул. Сохора, 13 до 20:00 11 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 167-а (п. №5, стояк) до 20:00 11 сентября.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-ж (п. №1, стояк), пер. Верховский, 23-а (п. №2), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 11 сентября.

Шевченковский район:
ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 7 (п. №2) до 20:00 11 сентября;
ул. Клочковская, 191-а до 20:00 11 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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