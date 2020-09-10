Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 сентября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 4, ул. Шариковая, 48, ул. Кольцевая, 29, пер. Степанковский, 7, ул. Кричевского, 48, ул. Полтавский Шлях, 5 (ул. Рождественская), ул. Семинарская (Володарского), 26, ул. Грековская, 106, ул. Волонтерская (Социалистическая), 70, пр. Людвига Свободы, 32, ул. Тобольская, 46-в, пр. Науки (Ленина), 68-а-70, пр. Людвига Свободы, 34, ул. 23 Августа, 51.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
влажность:
давление:
ветер: