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10.09.2020  10:49   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 сентября было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 4, ул. Шариковая, 48, ул. Кольцевая, 29, пер. Степанковский, 7, ул. Кричевского, 48, ул. Полтавский Шлях, 5 (ул. Рождественская), ул. Семинарская (Володарского), 26, ул. Грековская, 106, ул. Волонтерская (Социалистическая), 70, пр. Людвига Свободы, 32, ул. Тобольская, 46-в, пр. Науки (Ленина), 68-а-70, пр. Людвига Свободы, 34, ул. 23 Августа, 51.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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