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10.09.2020  09:00   

Где в Харькове не будет воды 10 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Метростроителей, 5 до 20:00 10 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 10 сентября.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк) до 20:00 09 сентября., пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Лагерная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с), ул. Лагерная, 71/1 до 20:00 10 сентября.

Шевченковский район:
ул. Архитекторов, 28 (п. №3), ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 10 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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