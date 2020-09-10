Где в Харькове не будет воды 10 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Метростроителей, 5 до 20:00 10 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 10 сентября.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк) до 20:00 09 сентября., пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Лагерная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с), ул. Лагерная, 71/1 до 20:00 10 сентября.
Шевченковский район:
ул. Архитекторов, 28 (п. №3), ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 10 сентября.
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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