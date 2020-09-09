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09.09.2020  11:18   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 сентября было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Тархова, 13, ул. Академика Вальтера, 21-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а, пр. Тракторостроителей, 126, пр. Петра Григоренко, 17, Салтовское шоссе, 250, ул. Коксовая, 51, ул. Исполкомовская, 28, ул. Марьинская, 3-а, ул. Достоевского, 6-а, Садовый проезд, 20, пр. Победы, 59, ул. Осетинская, 1, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 9, пр. Победы, 72-а, пр. Людвига Свободы, 57-а, пр. Победы, 68-б, ул. Коцюбинского, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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