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09.09.2020  08:48   

Где в Харькове не будет воды 9 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 9 сентября.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61 (п. №8, стояк) до 20:00 9 сентября.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 202, 216-а,б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Отакара Яроша, 10, 12, пер. Отакара Яроша, 8-а, пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 08.09.20 г.; ул. Тобольская, 46-б, 48, ул. 23 Августа, 60-а, пр. Людвига .Свободы, 32, 34 (п. №1-3) до 20:00 9 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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