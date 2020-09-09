Где в Харькове не будет воды 9 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 9 сентября.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61 (п. №8, стояк) до 20:00 9 сентября.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 202, 216-а,б, 218, 218-а, 220, 222, ул. Отакара Яроша, 10, 12, пер. Отакара Яроша, 8-а, пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 08.09.20 г.; ул. Тобольская, 46-б, 48, ул. 23 Августа, 60-а, пр. Людвига .Свободы, 32, 34 (п. №1-3) до 20:00 9 сентября.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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