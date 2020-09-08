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08.09.2020  11:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 сентября было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Студенческая, 4, пр. Московский, 269, ул. Сержантская, 25, ул. Конотопская, 41, пос. Песочин (ул. Надежды, 16-г), ул. Оренбургская, 6, пр. Победы, 73-а, ул. Ляпунова, 9-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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