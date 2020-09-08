Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 сентября было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Студенческая, 4, пр. Московский, 269, ул. Сержантская, 25, ул. Конотопская, 41, пос. Песочин (ул. Надежды, 16-г), ул. Оренбургская, 6, пр. Победы, 73-а, ул. Ляпунова, 9-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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