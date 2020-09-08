08.09.2020 09:03

Где в Харькове не будет воды 8 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 8 сентября.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 до 17:00 8 сентября.



Московский район:

ул. Героев Труда, 70 (п. №5, стояк) до 17:00 8 сентября;

ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №3) до 20:00 8 сентября.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №1, стояк) до 17:00 8 сентября.



Основянский район:

ул. Достоевского, 2-а (п. №2, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 8 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 8 сентября.



Холодногорский район:

ул. Осетинская (ч/с), пер. Осетинский (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (кор. №2, п. №1, стояк) до 20:00 8 сентября.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 20(п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1, стояк), ул. Коцюбинского, 13, пр. Победы, 68-г до 20:00 8 сентября.