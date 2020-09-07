07.09.2020 09:01

Где в Харькове не будет воды 7 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 (п. №3, стояк) до 17:00 7 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), 29 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №3) до 20:00 7 сентября.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 262-а (п. №2, стояк) до 17:00 7 сентября.



Новобаварский район:

пос. Песочин (ул. Надежды,16-г,д,е), б-р Профсоюзный, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.



Основянский район:

пр. Гагарина, 302, пл. Павловская (Розы Люксембург), 8 (стояк) до 20:00 7 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.



Холодногорский район:

ул. Ильинская, 61 (п. №8, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 50 (п. №2, стояк), ул. Новый Быт, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 7 сентября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 47 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.