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06.09.2020  09:54   

Где в Харькове не будет воды 6 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 22, 24, 26, 44, 44-а, 46, 46-а, ул. Зубарева, 55, 57, 61, 63, ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №4) до 20:00 6 сентября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14, 14-б-в, 18, 18-а до 20:00 6 сентября.

Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (стояк) до 20:00 6 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 6 сентября.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 4-а (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 61(п. №8, стояк) до 20:00 6 сентября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 67, пр. Победы, 71, б-р Фронтовиков (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), пер. Фроловский (ч/с), ул. Песчаная (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Ивановский (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский, 5, ул. Песчаная, 3, 11, 13, ул. Ивановская, 10, 14, 22,  29, пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), 34, 36, 42 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №1, стояк) до 20:00 6 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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