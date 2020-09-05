05.09.2020 10:54

Где в Харькове не будет воды 5 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №4), ул. Грицевца, 20-а до 20:00 6 сентября.



Киевский район:

ул. Кисловодская, 11, 13, 13-а, 15, 15-а (1-5 эт.) до 20:00 5 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 6 сентября.



Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (стояк) до 20:00 6 сентября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 6 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 67, 71, ул. Есенина, 15 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), 42 (п. №1), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 6 сентября.