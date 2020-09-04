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04.09.2020  08:30   

Где в Харькове не будет воды 4 сентября

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

проезд Рогатинский (ч/с), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12, пр. Независимости (Правды), 5 (п. №7) до 20:00 04.09.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Метростроителей, 34 (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 54 (п. №10, стояк) до 20:00 04.09.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 04.09.20 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 9 (п. №1) до 20:00 04.09.20 г.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-в (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №1) до 20:00 04.09.20 г.

Основянский район:
ул. Грозненская, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 04.09.20 г.; ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 11 (п. №1, стояк) до 22:00 04.09.20 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 04.09.20 г.

Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 8 (п. №1, стояк), пр. Славы, 7 (п. №3) до 20:00 04.09.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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