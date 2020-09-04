Где в Харькове не будет воды 4 сентября

Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично.

В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.