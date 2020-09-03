Для ОСМД определена стоимость электроэнергии - закон

Поставка электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома теперь приравнивается по тарифу до поставки электроэнергии населению.
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Заключительных и переходных положений Закона Украины« О рынке электрической энергии »по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома» (на базе проекта № 2098 ), сообщает «Закон и Бизнес».
Согласно принятому закону, электрическая энергия, приобретаемая у поставщика универсальных услуг потребляется:
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
влажность:
давление:
ветер: