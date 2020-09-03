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03.09.2020  09:20   

Для ОСМД определена стоимость электроэнергии - закон

Поставка электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома теперь приравнивается по тарифу до поставки электроэнергии населению.


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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Заключительных и переходных положений Закона Украины« О рынке электрической энергии »по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома» (на базе проекта № 2098 ), сообщает «Закон и Бизнес».

Согласно принятому закону, электрическая энергия, приобретаемая у поставщика универсальных услуг потребляется:

  • в многоквартирных жилых домах на технические цели (работу индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов и замковопереговорних устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков;
  • в дачных и дачно-строительных кооперативах,
  • садовых товариществах,
  • гаражностроительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории;
  • юридическими лицами, являющимися собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (городков из сборных модулей, общежитий, оздоровительных лагерей, домов отдыха, санаториев, пансионатов, гостиниц и т.д.), в части удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц ;
  • религиозными организациями в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды, оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  тариф, жкх, стоимость, газ, тепло, электроэнергия
 
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