На Рогани и Горизонте 3 сентября на сутки отключат воду

На Рогани и Горизонте с 3 сентября 8:00 до 4 сентября 8:00 будет прекращено водоснабжение в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.
Воду отключат в части Индустриального района, ограниченной пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р №759, №759-а, №761, Роганского промузла.
«Водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением», — говорится в сообщении.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
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