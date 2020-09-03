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03.09.2020  08:50   

На Рогани и Горизонте 3 сентября на сутки отключат воду

На Рогани и Горизонте с 3 сентября 8:00 до 4 сентября 8:00 будет прекращено водоснабжение в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.


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Воду отключат в части Индустриального района, ограниченной пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р №759, №759-а, №761, Роганского промузла.

«Водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением», — говорится в сообщении.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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