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01.09.2020  10:54   

На Харьковщине 5 сел остались без газа из-за аварии по вине горе-копателей

В Двуречанском районе Харьковской области поврежден газопровод высокого давления.


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31 августа 2020 в 22-25 ч. сторонней организацией, при выполнении земляных работ, поврежден.

Вследствие аварии, без газоснабжения осталось более 400 домовладений в селах  Двуречанского района:

  • Редкодуб,
  • Васильцовка,
  • Путниково,
  • Метрофановка,
  • Садовод

В настоящий момент АО "Харьковгаз" проводит ремонтные работы для восстановления газоснабжения клиентам компании в кратчайшие сроки.

 

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  газ, поломка, газопровод харьков, ремонт
 
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