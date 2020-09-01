На Харьковщине 5 сел остались без газа из-за аварии по вине горе-копателей

В Двуречанском районе Харьковской области поврежден газопровод высокого давления.
31 августа 2020 в 22-25 ч. сторонней организацией, при выполнении земляных работ, поврежден.
Вследствие аварии, без газоснабжения осталось более 400 домовладений в селах Двуречанского района:
В настоящий момент АО "Харьковгаз" проводит ремонтные работы для восстановления газоснабжения клиентам компании в кратчайшие сроки.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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