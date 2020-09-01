01.09.2020 08:50

Где в Харькове не будет воды 1 сентября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Танкопия, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15 до 20:00 01.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №2, стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (п. №3, стояк) до 18:00 01.09.20 г.; пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 01.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Доватора, 9, ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 01.09.20 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 56-а (п. №3, стояк) до 20:00 01.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Лозовская (ч/с), ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (ч/с), ул. Вакуловская (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с), ул. Красномаяцкая (ч/с), ул. Пащенковская (ч/с), ул. Нежинская (ч/с), ул. Копыловская (1-й Маевки) (ч/с), ул. 8-го Марта (ч/с), ул. Мало-Панасовская (ч/с), ул. Бориса Шрамка (Дацько) (ч/с), пер. Нечаевский (ч/с), пер. Хрустальный (ч/с), пер. Винницкий (ч/с), пер. Резниковский (ч/с), пер. Клочковский (ч/с), пер. Борзый (ч/с), пер. Беринговый (ч/с), пер. Фастовский (ч/с), пер. Новиковский (ч/с), пер. Мало-Панасовский (ч/с), ул. Измайловская (ч/с), пер. Башлаевский (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 34, 34-а, 36, 38, 45, 48/50, 49, 52, 54, 66, 67, 67/2, 67/4, 74, 82 (эт. №1,2,3), 224, 226, 228, 232 (кор. №1,2), 252, ул. Лозовская, 5, пер. Резниковский, 1, 1-а до 04:00 02.09.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (стояк), 26 (стояк), ул. 23 Августа, 13 (п. №4, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 01.09.20 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10) до 20:00 02.09.20 г.