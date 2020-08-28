28.08.2020 13:24

Харьков купит 50 контейнеров для cбора битого стекла во дворах

Зеленые контейнеры для сбора стекла установят во дворах домов к концу года.



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Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета хочет купить контейнеры для раздельного сбора мусора за 550 000 гривен (каждый - по 11 тысяч гривен). Это стало известно из соответствующего тендера, опубликованного на сайте публичных закупок ProZorro.

Контейнеры покупают по проекту победителя бюджета участия - "Раздельный сбор мусора - первый этап". Их установят на придомовых территориях домов в Харькове.

Согласно документации, всего планируют купить 50 контейнеров. Они будут окрашены в зеленый цвет. Каркас контейнера будет состоять из стали, снизу к нему приварят ножки из профильной трубы, сзади - двери с замком. Внутри контейнера приварят металлические крючки для крепления мешка. Все металлические детали покроют эмалью в два слоя.

Общая высота одного контейнера составит 1750 миллиметров, длина - 1000 миллиметров, ширина - 500 миллиметров. Лоток для сбора стекла будет иметь размер 200х200х400 миллиметров. Готовый контейнер поставят на бетонную плитку. По всему контейнеру впереди будет размещаться наклейка с надписью - "Сюда бросайте банки, бутылки. Знаете ли вы, что одна бутылка раскладывается более 1000 лет".

В комплект к контейнеру также входят два мешка и разъяснительная литература по эксплуатации. Заказчик требует год гарантии на изделия. В стоимость поставщики должны включать транспортные расходы по доставке контейнеров к домам, стоимость монтажных работ и зарплату рабочим.

Аукцион назначен на 15 сентября. Контейнеры поставят и установят до конца 2020 года.