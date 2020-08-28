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28.08.2020  08:40   

Где в Харькове не будет воды 28 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Гражданская, 16/18, ул. Академика Проскуры, 10 до 20:00 28.08.20 г., ул. Академика Павлова, 311 (п. №7, стояк) до 20:00 29.08.20 г.

А также:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Новобаварский район:
пер. Баварский, 9 (п. №2, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Основянский район:
Мерефянское шоссе, 18, пер. Тростянецкий (ч/с) до 20:00 28.08.20 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №1, стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38-е (п. №2) до 17:00 28.08.20 г.; ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 28.08.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 15 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №2) до 20:00 28.08.20 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3) до 20:00 29.08.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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