Харьковских энергетиков оштрафовали за излишнюю бюрократию

После скандального задержания ТОП чиновника Харьковской ОГА за взятки при оформлении документов нп подключение к електросети, антимонопольщики обявили, что штрафуют непосредственно Харьковоблэнерго за излишнюю бюрократию, приведшую к коррупции.
День подходит для заключения брака, примирения, помощи близким, благотворительности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
260 лет назад, 27 августа 1760 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий государственным чиновникам брать взятки.
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