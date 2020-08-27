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27.08.2020  13:48   

Харьковских энергетиков оштрафовали за излишнюю бюрократию

После скандального задержания ТОП чиновника Харьковской ОГА за взятки при оформлении документов нп подключение к електросети, антимонопольщики обявили, что штрафуют непосредственно Харьковоблэнерго за излишнюю бюрократию, приведшую к коррупции.


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Административной коллегией территориального отделения принято решение, которым признано, что АО «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО» совершило нарушение, предусмотренное пунктом 2 статьи 50 и частью первой статьи 13 Закона Украины« О защите экономической конкуренции », в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по присоединению электроустановок определенной мощности к электрическим сетям, а именно действий, которые заключаются в установлении дополнительных требований о предоставлении документов, противоречащих Кодекса систем распределения.
 
  На ответчика наложен штраф в соответствии с действующим законодательством.
Источник:   Восточное региональное управление АМКУ
 Тэги:  штраф, антимонопольный, энергетик, харьковский
 
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