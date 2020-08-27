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27.08.2020  13:31   

АМКУ подозревает «Харьковводоканал» в злоупотреблении монополией

Антимонопольный комитет обнаружил признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях КП "Харьковводоканал"


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Коллегия АМКУ начал рассмотрение дела в связи с наличием в действиях коммунального предприятия "Харьковводоканал" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, сообщили  в Восточном межобластному территориальном отделении Антимонопольного комитета.

По данным АМКУ, коммунальное предприятие установило дополнительные, не предусмотренные законодательством технические условия для получения потребителями услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу. Специалисты предполагают, что такие действия могут быть злоупотребления монопольным положением.

В комитете подчеркнули, что "эксплуатирующая поведение" КП "наносит ущерб интересам потребителей, слабая позиция которых используется в свою пользу из-за отсутствия альтернативных источников получения услуг". Расследование продолжается.

Источник:   Восточное региональное управление АМКУ
 Тэги:  водоканал, расслеование, харькво антимонопольный
 
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