27.08.2020 13:31

АМКУ подозревает «Харьковводоканал» в злоупотреблении монополией

Антимонопольный комитет обнаружил признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях КП "Харьковводоканал"



://facebook.com

Коллегия АМКУ начал рассмотрение дела в связи с наличием в действиях коммунального предприятия "Харьковводоканал" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, сообщили в Восточном межобластному территориальном отделении Антимонопольного комитета.

По данным АМКУ, коммунальное предприятие установило дополнительные, не предусмотренные законодательством технические условия для получения потребителями услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу. Специалисты предполагают, что такие действия могут быть злоупотребления монопольным положением.

В комитете подчеркнули, что "эксплуатирующая поведение" КП "наносит ущерб интересам потребителей, слабая позиция которых используется в свою пользу из-за отсутствия альтернативных источников получения услуг". Расследование продолжается.