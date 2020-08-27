АМКУ подозревает «Харьковводоканал» в злоупотреблении монополией

Антимонопольный комитет обнаружил признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях КП "Харьковводоканал"
Коллегия АМКУ начал рассмотрение дела в связи с наличием в действиях коммунального предприятия "Харьковводоканал" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, сообщили в Восточном межобластному территориальном отделении Антимонопольного комитета.
По данным АМКУ, коммунальное предприятие установило дополнительные, не предусмотренные законодательством технические условия для получения потребителями услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу. Специалисты предполагают, что такие действия могут быть злоупотребления монопольным положением.
В комитете подчеркнули, что "эксплуатирующая поведение" КП "наносит ущерб интересам потребителей, слабая позиция которых используется в свою пользу из-за отсутствия альтернативных источников получения услуг". Расследование продолжается.
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